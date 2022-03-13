المصري: مباراة القطن مصيرية.. وضغط الجمهور علينا "طبيعي"

تحدث كريم ذكري، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي عن فوز الفريق على أوتوهو الكونغولي بهدف دون رد اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.



قال ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز اليوم كان صعبا، وضعنا أنفسنا في أزمة بالخسارة من أوتوهو خارج ملعبنا، رغم أننا كنا الأفضل، وكان ينقصنا التوفيق، ولكن التوفيق كان يحالفنا اليوم ونجحنا في تحقيق الفوز، ونتيجة مباراة القطن ومازيمبي ساعدتنا".



أضاف: "مباراة القطن المقبلة مصيرية، وسنسعى لحصد الثلاث نقاط خلالها من أجل حصد بطاقة التأهل".



وواصل: "تركيزنا على الدوري والكونفدرالية، فالمصري اسم كبير، ولكن الأزمة في ظل ضغط المباريات ليس لديك القائمة التي تجعلك قويا دائما في البطولتين".



وختم حديثه قائلا: "في الدوري التوفيق غاب عنا أمام إنبي وكذلك طلائع الجيش رغم أفضليتنا، ضغط الجماهير علينا طبيعي، هذا هو جمهور المصري دائما يتطلب للأفضل واللاعبين معتادين على ذلك والهدف الأسمى بالنسبة لنا الكونفدرالية".