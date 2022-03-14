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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية متكاملة إلى مطروح وسيوة

قافلة طبية بمحافظة
قافلة طبية بمحافظة مطروح

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية مجتمعية خدمية متكاملة إلي مطروح وسيوة خلال الفترة من 18:14 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور أبو النجا، إن القافلة تأتي في إطار توجهات الدولة في مساعدة المناطق الاشد إحتياجاً ويشارك في القافلة عدد من الجهات مثل المنطقة الغربية العسكرية ومحافظة مطروح وجامعة مطروح وكلية الصيدلة ونقابة الصيادلة ومؤسسة بنك الدواء وجمعية الروان الخيرية ومؤسسة عبد الوهاب وجمعية العلم والايمان بسيوة.

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وأضاف نائب رئيس الجامعة ان القافلة تشمل عدد من التخصصات الطبية الخدمية المختلفة ففي الجانب الطبي تشتمل القافلة علي تخصصات النساء والتوليد و أورام الاطفال الباطنة والعلاج الطبيعي و الجلدية والجراحة العامة والمناظير ويتم الكشف بمقر مستشفى سيوة العام.


وفي الجانب البيطري يتم توقيع الكشف علي الحيوانات والماشية و الاغنام والدواجن وإجراء العمليات البيطرية والتوعية ضد الامراض المتوطنة.


وفي الجانب الزراعي يتم عقد لقاءات توعوية عن الزراعة وصناعة الالبان و قياس درجة ملوحة المياه.


كما يوجد جانب توعوي في القافلة يتمثل في التعريف بفيروس كورونا المستجد والمضاعفات الناتجة عن الاصابه به واهمية تلقي اللقاحات وكذلك كيفية العلاج من مخاطر قرص الزواحف.


وأخيرًا تضم القافلة جانب خدمي مجتمعي من خلال زيارة القرى الفقيرة وإمداد خطوط المياه لها و تسقيف الأسطح وتوزيع المواد الغذائية واللحومه وتجهيز العرائس بالاجهزة الكهربائية وتعليم الخياطة والحياكة ومساعدة الغارمين.

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