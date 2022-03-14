القومية للقمح: نعمل على تحفيز ودعم المزارعين استعدادا لموسم التوريد.. فيديو

250 ألف فدانًا..

قال الدكتور خالد جاد عضو الحملة القومية للقمح ، إن وزارة الزراعة قامت بخطوة استباقية وهي إعلان سعر محصول القمح مقدما منذ شهر نوفمبر وبالتالي اقبل الزراعيين علي زراعة القمح وبالتالي أصبح لدينا مساحة مزروعة من القمح تقرب من 250 ألف فدانًا، مؤكدا أن ذه اكبر مساحة تزرع قمح خلال السنوات الأخيرة .

وأضاف خالد جاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن جميع العوامل التي وفرتها الدولة للمزارعين ساعدتهم وشجعتهم علي زراعة القمح هذا العام ، مؤكدا أن طرق الري الحديثة الأن تساعهم في توفير المياه المنزرع بها بنسبة 25% ، مؤكدا أن المشروع القومي للصوامع ساعد في زيادة عدد أنشائها .

وأوضح خالد جاد، أن الفاقد في محصول القمح في السابق كان يصل إلي 30% من إنتاجنا بسبب التهدير لضعف إمكانيات التخزين وهذا اختلف تماما بعد أنشاء الصوامع والان نعمل علي تحفيز ودعم المزارعين استعدادا لموسم توريد القمح .