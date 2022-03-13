عادل مصطفى عن إمكانية تتويج بيراميدز بالدوري: "الفلوس مش كل حاجة"



وجه عادل مصطفى نجم الأهلي السابق رسالة قوية للاعبين بشأن القوة والدعم الجماهيري، مشددا على أن الأموال لن تكون الجزء الأهم في كرة القدم، بل هناك عوامل أخرى تساعد على النجاح.



قال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية ليست سهلة، وقائمة بيراميدز هذا الموسم قوية للغاية".



أضاف: "بطولة الدوري تطلب مقاومات كثيرة بخلاف القائمة القوية، لذلك من الممكن أن يكون تتويج بيراميدز بالدوري صعبا رغم وجود قائمة قوية من اللاعبين".



وتابع: "العامل التاريخي والجماهيري مؤثر للغاية في أي فريق، واللاعب ينضج بالخبرات".



وختم حديثه قائلا: "بيراميدز يصرف كثيرا، ولاعبي بيراميدز يحصلون على أموال أكثر، ولكن الأموال ليس كل شئ في كرة القدم، واللاعب لن يشعر بأهمية الجمهور سوى بعد الاعتزال".