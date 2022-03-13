عادل مصطفى: رمضان صبحي يمر بظروف صعبة والرحيل عن الأهلي ليس سهلا

أكد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز يمر بظروف صعبة، ناتجة عن قراره السابق بالرحيل عن الأهلي والانتقال إلى صفوف بيراميدز وهو القرار الأصعب في حياته خلال المواسم الأخيرة.



وقال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رمضان صبحي يمر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، واختياره الرحيل عن الأهلي هو القرار الأصعب في حياته، وليس سهلا أن تترك الأهلي وتنتقل إلى فريق أخر في مصر".



وتابع: "بيراميدز تواجده في المركز الثاني أو الثالث في الدوري وضع طبيعي، في ظل الفارق بين بيراميدز والأهلي والزمالك بالنسبة للوضع الجماهيري".