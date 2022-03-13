أوكرانيا تعلن انطلاق جولة مفاوضات مع روسيا غدا الإثنين

أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم الأحد، أن المحادثات ستجري مع روسيا غدا الاثنين عبر الفيديو.

وجاء في تغريدة من صفحة بودولياك الموثقة على تويتر: "مرة أخرى. تجري المفاوضات دون توقف في شكل مؤتمرات بالفيديو. وتعمل الفرق العاملة باستمرار. وهناك عدد كبير من القضايا التي تتطلب اهتماما مستمرا. يوم الاثنين 14 مارس، ستعقد جلسة تفاوض لتلخيص النتائج الأولية".

وفي مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مستشار الرئيس زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، إن روسيا بدأت بالانخراط بشكل بناء في المفاوضات.

وقال بودولياك: "روسيا الآن تدرك العالم من حولها بشكل أكثر ملاءمة. وهي أكثر حساسية لموقف أوكرانيا، الذي ثبت في ساحات المعارك، ولإجراءات أوكرانيا من حيث حماية مصالحها".

وأضاف: "مقترحاتنا مطروحة على الطاولة، وهي صعبة للغاية. أولا وقبل كل شيء، تتعلق بانسحاب القوات، ووقف إطلاق النار، وما إلى ذلك. ومن حيث المبدأ، لن نتخلى عن أي من مواقفنا. روسيا تفهم هذا بالفعل. روسيا بدأت تتحدث بشكل بناء".