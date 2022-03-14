الهلال الأحمر يكشف الجهود المبذولة لمساعدة المصريين علي حدود أوكرانيا.. فيديو

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر ، إن الهلال الأحمر المصري معني بالإغاثة الدولية بحكم الاتفاقيات الدولية ولنا حماية دولية ، مؤكدا انه تواصل مع المواطنين المصرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلنا مع اكثر من 2000 بلاغ استغاثة .

وأضاف رامي الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن الهلال الأحمر المصري أرسل فريق مساعدات إلي رومانيا ووصل منذ 4 أيام ومهمته الوصول إلي الحدود الأوكرانية الرومانية لعمل خدمات مصرية علي الحدود لمساعدة المصريين .

واوضح رامي الناظر ، إن هناك فريق مساعدة أخر بدا عملة منذ يومين بمطوعين في بولندا وتواصلوا مع السفارة ومع 42 طالبا بالإضافة إلي الأسر مؤكدا أن الهلال الأحمر قام بعمل مركز خدمة أخر في بولندا .

وتابع : نقوم بتقديم الخدمات الطبية للمصريين العالقين بدول الجوار الأوكراني .