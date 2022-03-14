رعاية مرضي الكبد تكشف أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ..فيديو

قال الدكتور جمال شيحة رئيس جمعية رعاية مرضي الكبد ، إن مصر بها عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية ولكن هناك 30 جمعية كبري تقود الجزء الأساسي من العمل الأهلي في جميع المجالات وهذا يغطي الجمهورية بالكامل .

واضاف جمال شيحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن العمل الأهلي في مجال الصحة يمثل 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وهذا يوضح أهمية وانتشار العمل القومي في مصر مؤكدا أن القرار الذى صدر اليوم بتوحيد جهود جميع الجمعيات الأهلية سويا قرارا جبارا.

واوضح جمال شيحة ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سينتج قيمة مضافة ضخمة جدا عائدها سيعود علي غير القادرين في جميع المجالات مؤكدا أن عام 2022 عام المجتمع المدني .

وتابع إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم جمعيات تقدم خدمات متنوعة.