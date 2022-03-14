الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

ذرت هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق، من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدناه في الأيام السابقة، حيث انخفضت مرة أخرى، وبلغت الانخفاض ذرته امس االسبت، واليوم الاحد، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة ومحافظات الوجه البحري إلى 17 و 16 درجة مئوية، وتصل في فترات الليل إلى 9 درجات.

ومش معتاد من الوقت دا في السنه ان البلاد تشهد البروده دى ولكن دا بسلل أننا نتعرض لتأثير رياح قادمة من أوروبا ومنخفض جوي، يؤدي إلى تكون السحب خلال فترة النهار، ما يسبب غياب لأشعة الشمس.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مناطق الأمطار المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، فتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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