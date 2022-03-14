طلعت عبد السلام : لدينا مجتمع ضريبي ملتزم في معظم الأحوال.. فيديو

قال طلعت عبد السلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إننا لدينا مجتمع ضريبي ملتزم في معظم الأحوال وواع أيضا بقيمة الضريبة.



وأضاف "عبدالسلام"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مصر بها مجتمع ضريبي ملتزم في أغلب الأحيان ولدينا رجال أعمال متفهمين أهمية الضريبة"، متابعا: "الضريبة تمثل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تصل إلى 75%".

وأشار طلعت عبد السلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب،: "لدينا وعي كبير ومجتمع ضريبي واعى وحريص على أداء واجباته الضريبة".

وأوضح: "تصميم الإقرار الضريبي على الموقع الإلكتروني متناسب مع كل مهنة، لافتا: "دور الفرد في الإقرار الضريبي هو إدخال البيانات المطلوبة منه فقط، وهو متناسب مع كل مهنة.. والإقرار يترجم كل الأرقام التي يدخلها الشخص إلى صافي الربح الذي يتم على أساس احتساب الضريبة".

وتابع طلعت عبد السلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، : "لا يوجد إقرارات ضريبة ورقية حاليا، وجميعها أصبح إلكترونية وهو ما سهل عملية عمل الإقرار على المواطن، بعد توجه الدولة للرقمنة والتحول الرقمي".