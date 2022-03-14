فردوس عبد الحميد: علاقتي بوالدي كانت فريدة من نوعها وكنت بقوله كل أسراري

علقت الفنانة فردوس عبد الحميد، على اختيار اسم "فاطمة" في أغلب مسلسلتها، قائلة: "علشان ده اسم والدتي"، منوهة أن لديها شقيقتين بنات وهما منى، وليلي، وكانت فردوس تتوسطهم.

وأضافت فردوس عبد الحميد خلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي “عمرو الليثي”، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن والدها رحل فجأة، وكا لها تأثير كبير في حياتها، قائلة: "كان صديقي، وعلاقتي بوالدي كانت فريدة من نوعها".

وتابعت الفنانة: "أنا كنت بقول لوالدي على كل حاجة من غير أي خجل، وكنت بحكيله على كل أسراري كأنه واحدة صحبتي .. وكام بيديني النصيحة من غير أي انزعاج".

وأكملت فردوس عبد الحميد قائلة: "لما هو اتوفي ده أثر عليا، وقعدت سنة أو أكثر من غير توازن".