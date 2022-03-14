جونيور: الزمالك ودع أبطال إفريقيا لعدم الاستقرار.. وعلاقتي بحازم إمام رائعة.. فيديو

قال أولي كواي جونيور، لاعب منتخب غانا وفريق الزمالك السابق، إنه ما زال يتابع نتائج الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أنه تربطه علاقة جيدة بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

وأضاف جونيور، خلال لقاء عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه شاهد مباراة الزمالك ضد الوداد المغربي، وخسارة الأبيض جاءت نتيجة لعدم الاستقرار الذي يعاني منه الفريق، في ظل انتهاء عقود 7 لاعبين.

وأشار إلى أن أجانب الزمالك يمتلكون إمكانيات فنية جيدة، لكنهم لا يستطيعون التأقلم مع نظام الفريق، خاصة وأن الجماهير تنتظر منهم الكيثر، مشددًا أن الجمهور كان يحبه، والحديث عن علاقته بحازم إمام، أنها كانت متوترة لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأنه كان حافزًا لظهور الثعلب بأداء مميز.

واختتم تصريحاته، أنه يتمنى العودة إلى مصر لمقابلة أصدقائه السابقين في الزمالك، موضحًا أنه حاليًا يتواجد في غانا لمتابعة أعماله الخاصة.