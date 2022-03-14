فردوس عبد الحميد تحكي لأول مرة ذكريات شخصية نفيسة عبد ربه في مسلسل ميزو .. فيديو

علقت الفنانة فردوس عبد الحميد، على تجسيدها شخصية نفيسة عبد ربه في مسلسل "ميزو"، قائلة إنه من أوائل المسلسلات التي كانت أحد أبطالهم، معقبة: "كنت وقتها لسة متخرجة قريب، ولما جالي العرض ده كانت بنسبالي فرصة رهيبة".

وأضافت فردوس عبد الحميد خلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، قائلة: "كانت فرصة ليا، لأني كنت مغمورة وفجأة بقيت بطلة لمسلسل، والناس حسوا ان فيه ممثلة اسمها فردوس موجودة".

وتابعت الفنانة: "كنا بنصور مسلسل ميزو في رمضان، وكان بيتعرض في نفس الوقت .. وفجأة اتحولت من بعدها، من واحدة محدش يعرفها ل واحدة الناس بتشاور عليها .. وده وفرلي وقت كتير جداً فإني أبني اسمي".