غداً|"أرقد في سلام" معرض لـ عمرو عليّ الدين بجاليري ديمي

يحتفي جاليري ديمي بالزمالك بافتتاح معرض الفنان التشكيلي عمرو علي الدين تحت عنوان " أرقد في سلام - RIP Tile" وذلك غداً الثلاثاء ١٥ مارس في تمام السادسة مساءً، ويشمل المعرض ١٦عملاً فنياً متنوع الخامات والتقنيات ( نحت - موزاييك - تجهيز في الفراغ) تكشف تأثر الفنان بالطبيعة والفن المصري القديم وتوظيف المخلفات البيئية في الأعمال الجدارية، ويستمر المعرض حتى ٣١مارس2022.



يوضح لنا الفنان عمرو علي الدين فكرة معرضه فيقول: “ نحن جميعًا مصنوعون من نفس القالب، وهنا كأنماط مشتركة بيننا جميعًا، ومع ذلك، فإن معتقداتنا ومواقفنا وممارساتنا تشكل هذا القالب، فنسعى باستمرار إلى تحديد هويتنا، والوصول إلى الحرية والتفرد، ولكن نواجه تحديات بسبب تمسكنا بالمبادئ وشعورنا بالإنتماء، القالب ثابت ومتغير في نفس الوقت، فإن اختلافه مثل الطبيعة البشرية، يعكس الحالة الذهنية والروحانية لكل فرد، ففي النهاية يروي كل قالب قصته، ليرمز إلى الظروف المحيطة والأزمان المختلفة.”





الفنان عمرو علي الدين .. حصل على درجة البكالوريوس قسم التصوير الجداري، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان عام٢٠٠٧، حصل على شهادة الماجستير في قسم التصوير الجداري عام٢٠١٣، ثم على درجة الدكتوراه في عام٢٠٢٠ رسالة بعنوان “المخلفات البيئية كمفردة تجريبية في الفن الجداري المعاصر”، يعمل بكلية الفنون الجميلة منذ عام٢٠٠٨ حتى الآن.



شارك عمرو في العديد من المعارض مثل "معرض الكلية" في كلية الفنون الجميلة، "صالون الشباب"، كما أقام معرض “بلاطة١" في كلية الفنون الجميلة، معرض “بلاطة٢" في استوديو أكرم المجدوب، ومعرض “سلام واحد” في جاليري أركيد بالمعادي.

F6955743-65FB-4235-B10B-9195598AEF86

5B959DD8-B296-4C28-A153-8C0D1F67E826

75568F76-6F0B-4B08-BFCC-E0C5B01D402A

869A536A-7AB3-4E03-9032-A28ACDF11E4A

EAA5063B-58F3-4D2F-A969-B1B1046F448A

93052FF2-19CC-4C9B-B5A0-F605EE8E0F01