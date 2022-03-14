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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فردوس عبد الحميد: أم كلثوم من الشخصيات الأقرب لي

الفنانة فردوس عبد
الفنانة فردوس عبد الحميد

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن الشخصيات الأقرب لها هي شخصية أم كلثوم، لأنها شخصية مكافحة ظهرت من طين الأرض، معقبة: "مكنش حد يتوقع اطلاقاً إنها تبقى أهم مغنية في الشرق الأوسط".

وأضافت فردوس عبد الحميد خلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، قائلة: "أم كلثوم عملت نفسها بنفسها .. كانت بتعرف تقرأ وتكتب فقط، لكن متعلمتش، ومع ذلك عرفت تبني نفسها".

ونوهت الفنانة أن الصحفي مصطفى أمين كان صديقاً مقرباً لـ أم كلثوم، قائلة: "روحت قعدت معاه علشان أعرف تفاصيل أكتر عن أم كلثوم علشان أقدر أجسدها في المسلسل .. فكان بيقولنا أم كلثون ديه جامعة مش مدرسة".

وتابعت فردوس عبد الحميد قائلة: "أم كلثوم مكنتش بتصاحب غير الناس الكبار، زي أكبر المثقفين في البلد، وأكبر الكُتاب في البلد، وأكبر شعراء في البلد .. وعلى رغم من عدم احتوائها على نفس الثقافة بتاعتهم إلا أنها تفضل الاستماع واكتساب الخبرات والمعلومات لحد ما كبرت نفسها بنفسها من غير ماتتعلم".

وعقبت الفنانة: "أم كلثوم أصبحت كوكب الشرق مش علشان موهبتها في الصوت فقط ولكن أيضاً شخصيتها العبقرية".

فردوس عبد الحميد ام كلثوم برنامج واحد من الناس عمرو الليثي فضائية الحياة

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