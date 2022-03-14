طارق مصطفى: قرار تعيين فيريرا مميز.. ورشحت إيفونا للزمالك

أشاد طارق مصطفى لاعب نادي الزمالك السابق بقرار تعيين فيريرا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال مصطفى لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة “صدى البلد” يحسب لمجلس الإدارة التعاقد مع فيريرا فقد نجح في الفوز من قبل مع لاعبين إمكانياتهم ليست كبيرة.

وأردف: أتمنى رحيل كل المحترفين بالزمالك.

وأشار: الزمالك بحاجة لصفقات لا تقل عن 10 لاعبين.

وأكد : رشحت إيفونا للزمالك عندما كان في الوداد ثم بعد ذلك تواصل معي وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي للاستفسار عن اللاعب.

وأتم: عبده يحيى وهشام بلحة من المحلة يستحقوا اللعب مع الزمالك وايضا محمد فتح الله، ومصطفى شلبي لاعب إنبي وأتمنى عودة عمر كمال عبدالواحد.