طارق مصطفى: خروج محمد بعد إصابته الأخيرة يؤكد حبه للوطن.. فيديو

قال طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق، إن رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، لا بد أن يهدأ في تصريحاته، موضحًا أن الفرعون المصري يحظى بحب كبير للغاية داخل قلعة الأنفيلد.

وأضاف طارق مصطفى، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح عليه عدم التفريط في الاحترام والحب الذي يلقاه من جماهير ناديه، مشيرًا إلى أنه إذا كان في موقف صلاح، لاستمر ضمن صفوف الفريق.

وشدد طارق مصطفى، أنه على إدارة نادي ليفربول أيضًا تقدير اللاعب ماديًا بما يتناسب مع إمكانياته الكبيرة وما يقدمه من أجل الفريق، مضيفًا «محمد صلاح معشوق الجماهير في ليفربول.

وواصل حديثه، أن عدم استكمال محمد صلاح لمباراة ليفربول أمام برايتون، بعد إصابته، يؤكد حبه وانتمائه للوطن، خاصة وأنه يخشى على نفسه من تفاقم الإصابة قد تمنعه من المشاركة مع مصر ضد السنغال، في الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.