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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: إيبوكا مهاجم إنبى أفضل من سيف الجزيري للزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

يعتقد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن جون أيبوكا مهاجم إنبى أفضل فنيا من سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، موضحا أن إيبوكا كان على رادار الزمالك في الموسم الماضي.


وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "خماسي الزمالك المحترفين يجب أن يرحلوا بنهاية الموسم، ولم يعرض على طارق حامد أي مبالغ مالية، كانت هناك جلسة يوم الجمعة الماضي اعترف فيها بتلقى عرضا يقترب من مليوني دولار، وهو اللاعب الذي أتمنى بقائه".


وتابع لاعب الزمالك السابق تصريحاته: "طارق حامد تلقى عروضا خرافية من قبل، وفضل البقاء مع الزمالك، وغير صحيح أن النادي عرض عليه 25 مليون جنيه للتجديد، وفي كل الأحوال يجب أن يعرف أي لاعب أن النادي لن يقف عليه".


وأوضح عبد الملك: "الوضع الذي يعيشه الزمالك هو نتائج فشل إداري للفترات السابقة، حتى أصبح لدينا 11 لاعبا على وشك انتهاء عقودهم، والزمالك هو صاحب أكبر عقود لاعبين في إفريقيا".


وختم نجم الكرة المصرية السابق: "تحدثت مع أوباما في موضوع التجديد من قبل، والأرقام التي طرحتها اللجنة التي كانت تدير الزمالك كانت بعيدة عن طلبات اللاعب".

أحمد عيد عبد الملك الكرة المصرية جون إيبوكا انبي سيف الدين الجزيري

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