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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: مستوى أوباما لا يسمح بفرض شروطه على الزمالك

أوباما
أوباما

انتقد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، البند الذي وضعه أوباما في عقده بأن لا يحصل لاعب في الفريق على عقد أعلى من عقده، موضحا أن أوباما لاعب امكانياته كبيرة لكن هذا لا يسمح له بفرض شروطه على الزمالك.


وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "أوباما قد لا يكون له دور في الزمالك الفترة المقبلة، لأن مركز صانع ألعاب اختفى تماما من الكرة الحديثة، رغم أن اللاعب يجيد اللعب كرأس حربة ووسط ملعب، لكن ربما يرى فيريرا عدم الحاجة إليه".


وتابع لاعب الزمالك السابق تصريحاته: "أتوقع أن يكون الثلاثي زيزو وفتوح والونش هم الأكثر تألقا مع فيريرا في الفترة المقبلة، وأرى أن حسام أشرف لاعب جيد يفيد الزمالك في خطة لعب فيريرا".


وأوضح عبد الملك: "فيريرا استلم الزمالك مفككا من كارتيرون، والخروج من أفريقيا سيجعله يركز أكثر على البطولات المحلية الدوري وكأس مصر".

أحمد عيد عبد الملك أوباما فيريرا زيزو الونش حسام أشرف كارتيرون

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