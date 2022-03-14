الدفاع الروسية: كتائب أوكرانية تشعل النيران في مصنع كيماويات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن انتشار دخان سام في دونيتسك جاء نتيجة أعمال تخريبية لكتائب أوكرانية بمصنع كيماويات.

ووفقا لوكالة اسبوتنيك، ذكرت الوزارة أن كتائب أوكرانية أضرمت النيران بمصنع للكيماويات في دونيتسك ما تسبب بانتشار دخان سام في مناطق مدنية.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مهمة وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن مهمة وفد التفاوض مع روسيا تتمثل في ترتيب لقاء مع الرئيس بوتين والحصول على ضمانات فعالة لإحلال السلام.

وكان أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، على ضرورة فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، محذرا من سقوط صواريخ روسية على أراضي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

