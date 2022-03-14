سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكانت أعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، أن الكهرباء عادت إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، وهو ما يعني أن أنظمة التبريد ستعمل بشكل طبيعي ولن تضطر إلى استخدام طاقة احتياطية.

جاء ذلك في منشور لوزارة الطاقة الذرية الأوكرانية في منشور على الإنترنت،مشيرة إلى أن قطاع الطاقة تمكن من تجنب خطر وقوع كارثة نووية محتملة.

وقالت في البيان "أكمل الخبراء الأوكرانيون في شركة NEC Ukrenergo أعمال إصلاح خط ليس-تشيرنوبل بقوة 330 كيلو فولط، واستؤنف إمداد الطاقة لمحطة تشيرنوبل ومدينة سلافوتيتش".

بدوره، أكد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن أنظمة التبريد للوقود النووي المستهلك في محطة تشيرنوبل، ستعمل مرة أخرى في الوضع الطبيعي بعد إعادة التيار الكهربائي إلى المحطة.

وكانت أوكرانيا قد حذرت في وقت سابق من زيادة خطر حدوث تسرب إشعاعي، إذا لم يجر إصلاح خط الكهرباء العالي الجهد بها والذي تضرر أثناء القتال.