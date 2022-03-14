الصحف الإماراتية.. مستشار الرئيس يكشف تطورات كورونا.. التحالف يكبد الحوثيين خسائر.. تطورات جديدة في أوكرانيا

الصحف الإماراتية:

*تطورات جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية

*التحالف العربي يدك معاقل الحوثيين في اليمن

*الأردن يتعافى من كورونا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تتبنى البحث عن الكفاءات القيادية الوطنية وتواصل بناء الإنسان وتعزيز قدراته وخبراته ومهاراته وتمكينه من أدوات المستقبل لاستباق التحديثات والمتغيرات واستدامة الإنجاز والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية، لتعزيز مسيرة الدولة لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.

ومن مصر، زف الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، بشرى سارة حول فيروس كورونا، قائلا: إن مصر تخطت مرحلة القلق في هذه الموجة، وهناك استقرار واضح في أعداد إصابات فيروس كورونا وانخفاضها .

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية إننا تخطينا مرحلة القلق في هذه الموجة، وهناك استقرار واضح في أعداد إصابات فيروس كورونا وانخفاضها على مدار الـ3 أسابيع الماضية، وفيما يتعلق بالوفيات، أشار إلى تسجيل أقل معدلات الوفيات خلال الفترة الماضية والسبب الأساسي في ذلك هو اللقاحات والتوسعات التي تكثف الدولة كل مجهوداتها للوصول إلى المستهدف.

ومن ليبيا، ينتظر الليبيون ما ستؤول إليه الساعات والأيام المقبلة، في ظل استمرار حالة الاحتقان نتيجة المأزق السياسي الذي تعرفه البلاد، بينما أكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الحائزة أخيراً على ثقة البرلمان، أنها اتخذت الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية كافة لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقاً للقانون، بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية، وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وأكدت أوساط ليبية بالعاصمة طرابلس لـ«البيان» أن الأوضاع لا يزال يكتنفها الغموض، في ظل تمسك كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا بموقفه، وعجز الأطراف الدولية على حلحلة الأزمة في اتجاه تصور واضح للمسار الحكومي خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن نذر مواجهة عسكرية تعود بقوة إلى صدارة المشهد، وهو ما تحاول القوى الداخلية والخارجية المؤثرة تلافيه، لمنع الارتداد بالبلاد إلى مربع العنف والانقسام.

وإلى اليمن، كبد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس، ميليشيا الحوثي، خسائر بشرية في مأرب. وقال إنه دمر 8 آليات عسكرية، خلال 12 عملية استهداف بالمحافظة.

يأتي هذا فيما عادت المواجهات بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف، حيث لقي العشرات من عناصر الميليشيا حتفهم، كما دمرت عدة آليات عسكرية خلال المواجهة التي دخلت يومها الثالث، أمس، مع عودة الحوثيين لمهاجمة مواقع القوات الحكومية في جنوب مأرب.

ومن المغرب، أطلق المغرب أمس، أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه إسرائيل، تعزيزاً لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع إقلاع طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو تل أبيب، وفق مصدر من مطار محمد الخامس بالدر البيضاء. ضمت الطائرة على الخصوص وفداً من رجال أعمال مغاربة، بحسب وسائل إعلام محلية. ويسعى إطلاق هذا الخط إلى «تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة»، وفق ما أوضحت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان.

وفي العراق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن هجوماً بـ"12 صاورخاً باليستياً" استهدف فجر "الأحد" أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".

ودوليا، علن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أمس، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال أوباما، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «كنت أعاني حكة في الحلق بضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك».

وأضاف: «ميشيل وأنا ممتنون لتلقي التطعيم والجرعة المعززة، وقد جاءت نتيجة اختبارها سلبية».

فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأحد بأن روسيا طلبت مساعدة اقتصادية وعسكرية من الصين لشن الحرب في أوكرانيا والالتفاف على العقوبات الغربية، في وقت حذرت واشنطن بكين من مساعدة موسكو.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، كبد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية في مأرب. وقال في بيان، إنه دمر 8 آليات عسكرية خلال 12 عملية استهداف بالمحافظة، بينما واصلت قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة عمليات سحق الميليشيات الحوثية، على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

ومن الاردن، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الأردن طوى صفحة أزمة كورونا ويسير على طريق التعافي، وذلك خلال لقائه وجهاء وفعاليات رسمية وشعبية في محافظة مادبا. وذكرت مصادر محلية أن مواطنين أردنيين رحبوا بالتصريحات مشددين على أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار العمل بقانون الدفاع الذي أضر بمصالح البعض وكبدهم خسائر اقتصادية، رغم أن أصحاب هذا الرأي أنفسهم يتفقون على أن معظم أوامر الدفاع قللت من تأثير جائحة كورونا وتداعياتها خاصة في جانب حماية صحة المواطنين.

ودوليا، قتل أكثر من 35 شخصاً في قصف روسي على قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، قالت روسيا إنها كانت قاعدة لتدريب المرتزقة ومخزناً لاسلحة وعتاد غربي، كما قتل تسعة أشخاص في قصف على ميكولاييف في جنوبي البلاد، في وقت تستعد العاصمة كييف لحصار روسي لكن السلطات تعهدت بقتال من غير هوادة حتى الموت.

ومن صحيفة الاتحاد، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي يوم الأحد على التزامهما بمحاسبة روسيا على هجومها على أوكرانيا.