حارس الأهلي السابق: كارتيرون ورط الزمالك في دوري الأبطال

يرى أحمد فوزي حارس الأهلي السابق أن الزمالك ودع دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم منذ تعادله مع بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لم يودع دوري أبطال أفريقيا منذ خسارته من الوداد، ولكن التعادل مع بترو أتلتيكو في الجولة الأولى كان المسمار الأول في نعش الزمالك".



وأضاف: "التوفيق لم يحالف الزمالك خلال مباراتي بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين".



وختم حديثه قائلا: "كارتيرون ورط الزمالك خلال مواجهة الوداد في المغرب ودافع من الـ18 وهذا أثر سلبا على الفريق".