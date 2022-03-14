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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.8 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 72 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  305 آلاف و 698 دولاراً ،أى ما يعادل مليون و800 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٥٥٣
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٦٢٨
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٦٢٨
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٦٥٨
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٦٥٨
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٧٢٣
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٧٢٣
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٧٤٦
IMG_٢٠٢٢٠٣١٠_٢١٠٧٤٦
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي عمان- الأردن تحويل 4 8 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة

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