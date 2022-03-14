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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها زيادة الوزن.. علامات تشير إلى إصابتك بالالتهاب المزمن

الالتهاب المزمن
الالتهاب المزمن

الالتهاب الحاد جزء من عملية الشفاء الطبيعية، يسبب الاحمرار والدفء والتورم والألم الذي تشعر به عند جرح نفسك.

ولكن عندما يستمر الالتهاب لفترة ، يمكن أن يصبح مزمنًا، يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري وأمراض المناعة الذاتية ومرض الزهايمر والسرطان.

 

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على سبيل المثال ، يحدث الالتهاب في الأوعية الدموية عندما تتراكم مادة شمعية تسمى البلاك داخل جدران الشرايين، في بعض الأحيان تنكسر اللويحة ، مما يتسبب في إرسال الجسم لخلايا الدم البيضاء لمهاجمة هذه المادة الضارة وإغلاقها بجلطة دموية، إذا كانت الجلطة الدموية كبيرة ، يمكن أن تمنع تدفق الدم وتتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

إذا كنت تعاني من التهاب مزمن ، فمن المهم تقليله، لكن في كثير من الأحيان ، لا يعرف الأشخاص أنهم مصابون به، فيما يلي بعض العلامات الشائعة تشير إلى احتمالية إصابتك بالتهاب مزمن:

زيادة الوزن 

الوزن الزائد والالتهاب يسيران جنبًا إلى جنب، وجدت دراسة أجريت عام 2019  أنه مع زيادة الوزن ، ارتفعت أيضًا مستويات علامة التهاب في الدم تسمى بروتين سي التفاعلي ( CRP )، يمكن أن يؤدي هذا الوزن الزائد أيضًا إلى مقاومة الأنسولين ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

عدوى متكررة

إذا استمرت الإصابة بالعدوى أو استمرت العدوى في الظهور ، فقد يكون السبب هو الالتهاب المزمن
التعب المزمن والأرق

وتظهرالأبحاث أن الالتهاب يمكن أن يؤدي إلى التعب المزمن ، وتشير البيانات إلى أن العديد من عوامل الالتهاب مرتبطة بالأرق .

مشاكل المزاج مثل الاكتئاب والقلق

إذا كنت تشعر بالحزن أو القلق ، فقد يكون ذلك بسبب التهاب مزمن، تظهر الأبحاث أيضًا أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تؤثر على علامات الالتهاب في الجسم
 

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