اغتصاب وقطع طرق.. من هو الإرهابي حسن الفرج الذي أعدمته السعودية ؟

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل بحق الإرهابي حسن محمد الفرج أحد قادة الإرهاب الذين عمدوا إلى ارتكاب عشرات الجرائم الكبيرة ورافق قادة خلايا الإرهاب في منطقة العوامية.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية قام الفرج بتشكيل خلايا تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية بالخارج استهدفت إثارة الفتنة في الشرقية. وارتكب جرائم أبرزها خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله.

كما نفذ العديد من عمليات قطع الطريق والخطف والتعذيب، واستباحة الدماء المعصومة وسرقة الأموال، وتنفيذ جريمة الاغتصاب عدة مرات.

ونجحت الأجهزة الأمنية في رصده وضبطه ليتم تقديمه للمحاكمة التي أفضت إلى إدانته وتنفيذ الحكم الشرعي بحقه.

ويأتي الحكم بإعدام الفرج ضمن عدة أحكام أعلنتها السلطات السعودية، يوم السبت، بالإعدام في حق عدد من معتنقي الفكر الضال والمعتقدات الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها إن "هناك "فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال".

وأضافت الوزارة: "هذه الفئات أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم".