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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل شيء بالنسبة ليا.. ليلي زاهر تتغزل في شقيقتها

صدى البلد

نشرت الفنانة ليلي احمد زاهر صور لها برفقة شقيقتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.


وظهرت ليلي أحمد زاهر في الصورة بإطلالة انيقة بجمبسوت  بني ، وشقيقتها، بجمبسوت اسود ، وعلقت علي الصورة قائلة ": اختي وكل شي ليا ".


وشاركت ملك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

Beauty Personal Car انستجرام مي عمر محمد سامى

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