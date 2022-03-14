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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمود مسلم: دعم الوعي يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات

محمود مسلم ، عضو
محمود مسلم ، عضو مجلس الشيوخ

شدد النائب د . محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على ضرورة أن تتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لتعزيز مفهوم الوعي على أرض الواقع .

 

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  أن "استراتيجية الوعي  تتطلب تضافر جهود " المؤسسات التعليمية والدينية والثقافة والأوقاف والشباب.

وقال د. مسلم "تعزيز الوعي ليست مهمة الاعلام وحده فهو ينشر الحقائق  أما  تغيير القناعات يتطلب  تضافر جميع الجهود سواء الحكومية او المجتمعية  للحفاظ على ما تم من إنجازات ، موضحا ان القوى الناعمة أيضا قادرة على القيام بهذه المهمة.

ووجه د. مسلم تحية وزارة الأوقاف  لدورها في الحفاظ على المساجد و لوزارة  الشباب لما  تقوم به من ندوات و أنشطة ثقافية كبيرة.

واختتم قائلا: "لكن تظل قضية الوعي من أهم القضايا التي تحتاج تضافر كافة الجهود تحقيقا للمصلحة العليا للوطن".

قضية الوعي وزارة الأوقاف المساجد وزارة الشباب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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