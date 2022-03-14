مطار القاهرة: وصول وسفر 46 ألف راكب على 345 رحلة جوية اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم "الاثنين"، 175 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 21457 راكبا، كما يغادر المطار 179 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 24588 راكبا، ليصل إجمالي الوصول والسفر إلى أكثر من 46 ألف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 345 رحلة دولية وداخلية من وإلى عدة وجهات، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تنقل على متنها قرابة 46 ألف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.