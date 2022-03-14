كأس العالم.. الخماسي الحديث يعقد مؤتمرا صحفيًا 22 مارس بالجامعة الأمريكية

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 22 مارس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بعد انتهاء تصفيات اليوم الأول من البطولة، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودكتور كلاوس شومان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض اللاعبين والمدربين.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم يوم الثلاثاء 22 مارس بتصفيات السيدات، فيما تقام تصفيات الرجال يوم 23 مارس، ويقام نصف نهائي السيدات يوم 24 مارس فيما يقام نصف نهائي الرجال يوم 25 مارس، ويشهد يوم السبت 26 مارس نهائي السيدات يليه مباشرةً نهائي الرجال، وتختتم البطولة يوم الأحد 27 مارس بالتتابع المختلط.



وقد وصل عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 40 دولة وهي: أفغانستان، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكوت ديفوار، والتشيك، وفرنسا، وجامبيا، وجورجيا، والمانيا، وبريطانيا، وجواتيمالا، والمجر، والهند، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكازاخستان، وكيرجستان، والكويت، وليتوانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وموريشيوس، وبولندا، والسعودية، والسنغال، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وأسبانيا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والإمارات، وأمريكا، وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.