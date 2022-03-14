عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. الخماسي الحديث يعقد مؤتمرا صحفيًا 22 مارس بالجامعة الأمريكية

صدى البلد

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 22 مارس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بعد انتهاء تصفيات اليوم الأول من البطولة، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودكتور كلاوس شومان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض اللاعبين والمدربين.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم يوم الثلاثاء 22 مارس بتصفيات السيدات، فيما تقام تصفيات الرجال يوم 23 مارس، ويقام نصف نهائي السيدات يوم 24 مارس فيما يقام نصف نهائي الرجال يوم 25 مارس، ويشهد يوم السبت 26 مارس نهائي السيدات يليه مباشرةً نهائي الرجال، وتختتم البطولة يوم الأحد 27 مارس بالتتابع المختلط.


وقد وصل عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 40 دولة وهي: أفغانستان، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكوت ديفوار، والتشيك، وفرنسا، وجامبيا، وجورجيا، والمانيا، وبريطانيا، وجواتيمالا، والمجر، والهند، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكازاخستان، وكيرجستان، والكويت، وليتوانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وموريشيوس، وبولندا، والسعودية، والسنغال، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وأسبانيا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والإمارات، وأمريكا، وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

خالد الغندور : الزمالك سيضم 10 صفقات من العيار الثقيل

ترشيحاتنا

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

مستشفى النجوم| حزن نجوى فؤاد.. وتطور في حالة أحمد حلاوة وليلى طاهر

هل قصدت حسام حبيب.. سر بكاء شيرين في حفل الكويت وتفاعل الجمهور معها

عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وزير الأوقاف: القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الإرهاب

4.9 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر بعد جائحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ