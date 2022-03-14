أخبار البرلمان| عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان.. 5 مستندات فقط للتسجيل في الشهر العقاري بالقانون الجديد

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

سيدة تواجه الحبس وغرامة 200 ألف جنيه للتنمر على ابنتها من ذوى الهمم

تبدأ بإنذار وتنتهي بشطب من النقابة.. 6 جزاءات تأديبية لأعضاء المهن التعليمية

برلماني: مشروع "مستقبل مصر" يحقق فائضا للتصدير

برلماني : مشروع " مستقبل مصر" يوفر الآلاف من فرص العمل والعملة الصعبة

5 مستندات فقط للتسجيل في الشهر العقاري بالقانون الجديد

تعرف على المساعدات الاستثنائية للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي

1000 جنيه تأمين.. تعرف على رسوم القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

فى أول حوار له.. عبد السند يمامة لـ"صدى البلد": إذا أجريت الانتخابات بالتزكية سينتهى الوفد..عودة المفصولين إلى الحزب لها ضوابط وحسابات..وأسعى للاستعانة بأبو شقة فى هيئة الحكماء

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

4 شروط لـ مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.. تعرف عليها