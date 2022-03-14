أخبار التوك شو.. استمرار برودة الجو خلال الأيام المقبلة.. والتموين: نمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من السلع ولا داعي للقلق

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ،الإثنين ، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، ومن أبرزها :

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن مصر مستمرة في انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية الباردة على الأنحاء كافة، مشيرةً إلى أن الطقس يكون باردا في فترات النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار.

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: إنه تم الاستعداد لشهر رمضان الكريم منذ 3 أشهر ماضية من خلال عدد من الاجتماعات قام بها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي مع المستوردين والمنتجين وأصحاب المصانع.

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض السلع الاستراتيجية زادت أسعارها في القطاع الخاص فقط ولكن أسعارها لم ترتفع في المجمعات الاستهلاكية ، متابعًا أنه مازال سعر السكر بـ 10.5 جنيه و اللحمة بـ 95 جنيها والدواجن بـ 48 جنيها والزيوت بنفس أسعارها رغم زيادة أسعار الزيت للضعف في العالم قبل بداية الحرب وكذلك في القمح وتحملت الدولة فروق الأسعار في هذه الفترة ومازالت تتحمل.

عرضت فضائية “يورنيوز” مقطع فيديو يظهر فيه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يزور الجنود الجرحى في مستشفى عسكري.

ووفقا للتقرير، خلال الزيارة التي شملت غرف التمريض وقاعات الإنعاش ،منح زيلينسكي الأوسمة والميداليات العسكرية للشجاعة والتفاني للجنود.



قال وزير الخارجية الروسي “ سيرجيه لافروف " إن روسيا تولي اهتماما بالقضايا الإنسانية وتقديم المساعدات للاجئين من أوكرانيا .

تفقد رئيس الوزراء العراقي “ مصطفى الكاظمي ” المواقع التي تعرضت لقصف صاروخي في أربيل .

وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “ اكسترا نيوز " ، قبل قليل ..

وفي سياق متصل ، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".

عرضت فضائية " العربية " تقرير خبري عن ظهور فيروس جديد سريع الانتشار قادم من بريطانيا .

أعرب وزير الدفاع الأوكراني عن قلقه من القصف الروسي المتكرر على العاصمة كييف .

قال الرئيس الأوكراني إن روسيا لازالت تواصل هدم المدن في أوكرانيا .

عرض برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، فقرة من قرية صنبو بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، لرصد الأعمال التى تقوم بها مبادرة حياة كريمة.