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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. استمرار برودة الجو خلال الأيام المقبلة.. والتموين: نمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من السلع ولا داعي للقلق

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ،الإثنين ، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، ومن أبرزها : 

الأرصاد: استمرار برودة الجو خلال الأيام المقبلة.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن مصر مستمرة في انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية الباردة على الأنحاء كافة، مشيرةً إلى أن الطقس يكون باردا في فترات النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار.

التموين: نمتلك مخزونا إستراتيجيا آمنا من السلع ولا داعي للقلق

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: إنه تم الاستعداد لشهر رمضان الكريم منذ 3 أشهر ماضية من خلال عدد من الاجتماعات قام بها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي مع المستوردين والمنتجين وأصحاب المصانع.

اللحمة بـ 95 والدواجن 48|التموين: المجمعات الاستهلاكية تحافظ على استقرار الأسعار

أكد  المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض السلع الاستراتيجية زادت أسعارها في القطاع الخاص فقط ولكن أسعارها لم ترتفع في المجمعات الاستهلاكية ، متابعًا أنه مازال سعر السكر بـ 10.5 جنيه و اللحمة بـ 95 جنيها والدواجن بـ 48 جنيها والزيوت بنفس أسعارها رغم زيادة أسعار الزيت للضعف في العالم قبل بداية الحرب وكذلك في القمح وتحملت الدولة فروق الأسعار في هذه الفترة ومازالت تتحمل.

شاهد.. الرئيس الأوكراني يزور الجنود الجرحى في مستشفى عسكري

عرضت فضائية “يورنيوز” مقطع فيديو يظهر فيه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  وهو يزور الجنود الجرحى في مستشفى عسكري.

ووفقا للتقرير، خلال الزيارة التي شملت غرف التمريض وقاعات الإنعاش ،منح زيلينسكي الأوسمة والميداليات العسكرية للشجاعة والتفاني للجنود.

لافروف : نولي اهتماما بالقضايا الإنسانية وتقديم المساعدات للاجئين من أوكرانيا


قال وزير الخارجية الروسي “ سيرجيه لافروف " إن روسيا تولي اهتماما بالقضايا الإنسانية وتقديم المساعدات للاجئين من أوكرانيا . 

الكاظمي يتفقد مواقع تعرضت لقصف صاروخي في أربيل ..فيديو

تفقد رئيس الوزراء العراقي “ مصطفى الكاظمي ” المواقع التي تعرضت لقصف صاروخي في أربيل .

وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “ اكسترا نيوز " ، قبل قليل ..

وفي سياق متصل ، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".

مصدره الماء والطعام.. فيروس جديد سريع الانتشار يهدد العالم | تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقرير خبري عن ظهور فيروس جديد سريع الانتشار قادم من بريطانيا .

وزير الدفاع الأوكراني: نخشى من القصف الروسي المتكرر على العاصمة كييف

أعرب وزير الدفاع الأوكراني عن قلقه من القصف الروسي المتكرر على العاصمة كييف . 

الرئيس الأوكراني : روسيا تواصل هدم مدننا

قال الرئيس الأوكراني إن روسيا لازالت تواصل هدم المدن في أوكرانيا . 

شاهد.. حياة كريمة تقدم خدمات مميزة لأهالي أسيوط

عرض برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، فقرة من قرية صنبو بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، لرصد الأعمال التى تقوم بها مبادرة حياة كريمة. 

التوك شو الأرصاد التموين توك شو أوكرانيا

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