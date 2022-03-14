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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

  تبرع من المجتمع المدني..

تجهيز وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة غزالة بالسنبلاوين

شريف مكين وكيل وزارة
شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

 أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تجهيز وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بتكلفة قدرت بحوالي ربع مليون جنيه وذلك اطار خطة المديرية للتوسع في انشاء مراكز للعلاج الطبيعي لخدمة قطاع عريض من المواطنين في محافظة الدقهلية وبدعم وجهود من المجتمع المدني.

 

وأكد أن قسم العلاج الطبيعي تم تجهيزه بداية من انشاء البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستقبال حالات العلاج الطبيعي والتأهيل لأمراض العظام والاعصاب واصابات الملاعب والرياضيين ويحتوى على احدث اجهزة الموجات فوق الصوتية وأجهزة التنبيه العضلي. 

 

 وقدم مكين الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والوحدات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.

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محافظة الدقهلية وزارة الصحة البنية التحتية الدقهلية مديرية الصحة

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