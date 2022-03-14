قبل مواجهة السنغال.. الإصابة تبعد تريزيجيه عن باشاك شهير في الدوري التركي

غاب محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف إسطنبول باشاك شهير، عن قائمة فريقه لمواجهة أنطاليا سبور في بطولة الدوري التركي، بسبب الإصابة.

ولم يتواجد تريزيجيه في قائمة فريقه للمباراة التي تُقام اليوم، بسبب تعرضه لإصابة أسفل الظهر حسب ما أشارت له تقارير صحفية.

وتواجد تريزيجيه في قائمة المحترفين الذين تم استدعائهم للمشاركة في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال.

يأتي ذلك بعد إصابة محمد صلاح جناح فريق ليفربول في مباراته أمام برايتون يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، لكنها لن تؤثر عن مشاركته أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

وتأكد غياب رمضان صبحي عن قائمة الفراعنة لمواجهتي السنغال، بعدما أعلن ناديه بيراميدز إصابته بتجمع دموي حول عظام الركبة، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.