بيراميدز يواجه المقاصة وتليفونات بني سويف وديا

يخوض فريق بيراميدز مباراتين وديتين خلال المرحلة المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة الأهلي طرابلس الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي فريق بيراميدز مع مصر المقاصة غدا الثلاثاء، بينما يلتقي تليفونات بني سويف يوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع نظيره الأهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل في ليبيا في الجولة الخامسة، بعدما ضمن التأهل للدور ربع النهائي من البطولة عقب التعادل مع الصفاقسي التونسي في رادس بهدف وارتفاع رصيد الفريق إلى ١٠ نقاط من ٣ انتصارات وتعادل.