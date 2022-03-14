هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

أكدت صحيفة إسبانية، أن " تشافي "، مدرب برشلونة، يضع محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن حساباته؛ تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن “تشافي” يرغب بقوة في ضم محمد صلاح في ظل المستويات الفنية المميزة التي يقدمها مع فريقه ليفربول يومًا تلو الآخر، ونجاحه في خطف الأنظار إليه .

وشهدت الأيام الماضية، جدلًا كبيرًا حول تجديد عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول خاصة بعد تصريحات كلوب المدير الفني للريدز، وتأكيده على أن المفاوضات بين النادي وصلاح لا يوجد بها أي جديد.

وكتب النجم المصري محمد صلاح، اسمه في تاريخ ليفربول بأحرف من ذهب، بعد مساهمته في فوز فريقه على مضيفه برايتون بهدفين دون رد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح، هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 61، ليسهم في فوز الريدز الذي ارتفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط خلف المتصدر مانشستر سيتي.

هداف الدوري الانجليزي

ويعد هذا هو الهدف رقم (20) لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليبتعد بفارق 8 أهداف عن أقرب مطارديه في سلم ترتيب الهدافين.