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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد ١٠ سنوات لجزار استعرض القوة وروع المواطنين ببندقية آلية

صدى البلد

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة، جزار ، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح نارى، وبراءة سيدة من تهمة اخفائه عن العدالة بمنطقة الطالبية بالجيزة.

عقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

كان المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال القضية رقم ۱۱۸۸۱ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الطالبية  والمقيدة برقم ٤٦٦٦ لسـنة ٢٠٢١ كلـي جنـوب الجيرة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من اسلام م ع ا ا، ٣٢ سنة، جزار، وجيهان م ا ب، ٥٠ سنة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول الاتهامات بانه في يوم ١٠ يوليو ٢٠٢١ بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز سلاح ناري مششخن "سلاح الي" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرز ذخائر ( طلقات الية) مما تستخدم على السلاح – موضوع الاتهام السابق - حال كونه مما لا يجوز الترخي بحيازته أو إحرازه، واستعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه عبدالله م م ع  وقبل المواطنين والمارة من الأهالي حال حمله السلاح الناري - موضـوع الإتهام الأول - بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم وفرض السطوة عليهم، وكدر أمنهم وسكينتهم وكان من شأن تلك الأفعال القاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية.

واتهمت النيابة المتهمة الثانية بأنها أخفت المتهم الأول وأعانته على الفرار من وجه القضاء مع علمها باتهامه بالجنايتين والجنحة موضوع الإتهامات مارة البيان، وعلمت بارتكاب المتهم الأول الجنايتين والجنحة - موضـوع الاتهامات مارة البيان وأعانته على الفرار من وجه القضاء بايوائه وبإخفاء أدلة الجريمة.

وشهد عبدالله ماهر محمد عبد الحميد، ۳۷ سنة، مساعد مهندس ديكور ، بأنه أثناء تواجده بمسكنه بتاريخ حدوث الواقعة تناهى إلى مسمعه سباب المتهم له وباستبيان أمره من خلال النظر من شرفة مسكنه أبصره ممسكا بسلاح ناري (بندقية آلية) مطلقاً منها أعيرة نارية وعزى قصد المتهم إستعراض القوة وتكدير أمنه وسكينته.

كما شهد محمد اشرف حامد حلمي (31 سنه) رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الطالبة، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على نحو ماشهد به المجني عليه - الشاهد الأول - من قيام المتهم بالتوجه لمسكن الأخير وإطلاق أعيرة نارية من السلاح الناري (البندقية الآلية والمضبوط حوزة المتهم والتحرر بشأنه القضية رقم ٨٥٩ لسنة ٢٠٢١ جلج أ د ط الطالبية وعزى قصـد المتهم من إحرازه استعراض القوة.

وأضاف أن تحرياته دلته على قيام المتهمة الثانية بالتستر على المتهم الأول حال كونها على علم بكونه مطلوب ضبطه واحضاره في إحدى القضايا وعلمها بإرتكابه الواقعة محل التحقيق ومحاولتها إخفاء أدله الجريمة.

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