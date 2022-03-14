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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب : مصر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الشمول المالي لخدمة أهداف التنمية

النائب عزيز سابق
النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن القيادة السياسية تمكنت من توطيد إستراتيجية التحول الرقمي في جميع المجالات الحياتية وذلك بعد أن أصبحت اتجاها عالميا تم تبنيه في الآونة الأخيرة للنهوض بإقتصاد الدول.

و أكد " سابق" في تصريحات لـ " صدى البلد"، أن الوصول إلى 110% معدل نمو للشمول المالي يعد إنجازا كبيرا يحسب للحكومة، وذلك من خلال عملها المستمر على تحقيق التنمية المستدامة بشتي الوسائل وبإستغلال كل إمكاناتها لخدمة هذا الهدف، إضافة إلى ترجمة توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بهذا الملف بشكل جيد للغاية.

و أشار عضو لجنة الإتصالات، إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فيما يخص التكنولوجيا المالية ، حيث ظهر ذلك من خلال إطلاق العديد من الخدمات المالية المتنوعة كالدفع الإلكتروني والإئتمانات وغيرها، حيث ساهم ذلك في توفير الوقت والجهد والمال في تلقي هذه الخدمات.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا :  كما أن البنك المركزي أصبح مسئولا هاما عن تنمية المشروعات بمختلف أحجامها، وذلك من خلال إصداره قروضا ميسرة وتسهيلات إئتمانية متنوعة لدعم خطة التنمية.

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وفي سياق متصل قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي إن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت بأكثر من 110% خلال خمس سنوات لتقفز من 27 % في نهاية 2016 إلى نحو 56.2 % بنهاية 2021.


وقال لقمان - خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالأقصر تحت رعاية البنك المركزي - إن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.


وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بنسبة 253% منذ عام 2015 وحتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأشار لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي اتاحها البنك المركزي بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب.


ولفت إلى أن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.


وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجتها الحالية والقادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أية متغيرات طارئة.

البنك المركزي التكنولوجيا المالية الدفع الالكترونى الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة Finanace

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