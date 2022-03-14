الخزانة الأمريكية تهدد بحرمان روسيا من الممرات المائية العالمية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه من الممكن فرض حظر كامل على التجارة الروسية.

وأضاف:"من الممكن حرمان روسيا من الممرات المائية العالمية" و"من الممكن حرمان روسيا من الاستفادة من الأصول المشفرة".

وأكد الخزانة الأمريكية أن "خياراتنا حيال روسيا على الطاولة بما فيها حظر تجاري شامل وإغلاق طرق الملاحة الدولية".

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميهال، اليوم الإثنين، بأن روسيا ما زالت تواصل هجومها، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم أمام القوات الروسية.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا، في كلمة له أمام المجلس الأوروبي عبر تقنية الفيديو، إن كييف ما زالت تطالب بإغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

ودعا شميهال دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أشد قسوة على روسيا، مشيرا إلى أن العقوبات الحالية غير كافية.