صلاة التراويح وموائد الرحمن في رمضان.. مستشار الرئيس: ندرس الأمر بعناية ودقة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء تدرس بعناية شديدة الموقف الوبائي في مصر وعدد الإصابات ".

وعن إمكانية عودة موائد الرحمن وصلاة التراويح في شهر رمضان، قال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم “:”مازال متبقي أسبوعين على شهر رمضان الكريم وتتم دراسة أي قرار مرتبط بهذا الأمر".

وأكمل تاج الدين :" الأمر بحاجة إلى دراسة متأنية ولدينا حرص كبير على صحة المصريين ".

ولفت :" يهمنا حياة المصريين وسلامتهم والأمر بحاجة إلى دراسة وتوازن، وأتمنى أن يستمر اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ".