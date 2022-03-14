مصرع طالب أسفل عجلات قطار بشبين القناطر فى القليوبية

لقى طالب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد في القليوبية أمام قريه أبو المعاطي بدائرة مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية تم نقل الجثه الى مستشفى الشامله بشبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطار من المقدم محمد شديد يفيد بتلقيه بلاغ بوجود حادث على شريط السكه الحديد أمام قريه أبو المعاطي وعلى الفور انتقل العميد سيد القاضي مامور مركز شبين القناطر.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "محمود أ.ع", 10سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائي مقيم بقريه القشيش ، وبالفحص انه اثناء عبور شريط السكه الحديد صدمه القطار مما أدى إلى مصرعه فى الحال وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة.