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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية الأمريكية: بوتين شن الحرب على أوكرانيا دون حدوث استفزاز لروسيا ..فيديو

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم  الخارجية الامريكية ، إن الولايات المتحدة احتفلت علي مدار الـ 16 سنة الماضية بـ70 امرأة من أنحاء العالم نظرا لما أظهروه من شجاعة استثنائية في الدفاع عن السلم وحقوق الإنسان وتمكين المرأة .

واضاف المتحدث باسم الخارجية الامريكية خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، إن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم .

واوضح المتحدث باسم الخارجية الامريكية ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب على أوكرانيا دون حدوث استفزاز مسبق لروسيا.

وأكد أن الدول الكبرى لا يجوز لها غزو الدول الصغيرة، مطالبا الرئيس الروسي بضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي .

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