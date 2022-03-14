بوتين يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل تطورات المحادثات مع أوكرانيا

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأبلغ بوتين إسرائيل بقيام أوكرانيا بإطلاق النار على منطقة سكنية في مدينة دونيتسك، ما أسفر عن سقوط مدنيين، حسب بيان "الكرملين".

وأضاف الكرملين أن ️بوتين أطلع رئيس وزراء إسرائيل على تقييماته لعملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، التي عُقدت عبر الفيديو.

وأوضح أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على مواصلة الحوار.

وهذا الاتصال هو الخامس من نوعه بين بوتين وبينيت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إسرائيل مكان مناسب ويمكن أن تكون أرضا لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع روسيا.

وأعلن رئيس أوكرانيا في تصريحات صحفية عن إحراز بعض التقدم في الاتصالات مع روسيا، قائلا إن المفاوضين الأوكران والروس بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا من تبادل إنذارات نهائية".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تنظيم محادثات بين موسكو وكييف في إسرائيل، مرجحا أن تل أبيب قد تلعب دورا مهما في تسوية النزاع وتكون بين الدول التي تنتظر منها أوكرانيا ضمانات أمنية لها.

