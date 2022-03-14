محافظ البحر الأحمر: السلع متوفرة وافتتاح عدد كبير من الشوادر خلال أيام

أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أن كافة السلع الاستراتيجية متوفرة داخل المحافظة ، مضيفاً أنه قام بالتأكد من توفر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، من خلال جولات ميدانية داخل مدينة الغردقة والاحياء الشعبية، محذراً التجار من محاولة التلاعب فى الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكرى السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التى تصل إلى الحبس والغرامة.



وكشف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الإثنين، أن المحافظة ستقوم بإقامة عدد كبير من الشوادر خلال الأيام المقبلة.



وأوضح حنفي، "قمت بإجراء مقابلات خاصة مع الأهالي، حيث أكدوا لي أنه لا توجد أي زيادة للأسعار".

وقام اللواء عمرو حنفي، بمقابلة عددًا من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجى من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفى لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها، لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقوموا بإخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لكن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.