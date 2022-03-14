أحمد موسى: الحكومة تكشر عن أنيابها لمواجهة الجشع.. وسعر استرشادي للسلع

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال مش هنسيب المواطن وعقج اجتماعا هو الأول من نوعه للجنة خاصة بالأسعار مثل لجنة كورونا"

وأضاف احمد موسي خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد: اليوم كان هناك تحرك مهم من جانب الحكومة لمواجهة أي انفلات أو فوضي أو زيادات في الأسعار على مستوى الجمهورية متابعها :الحكومة تكشر عن أنيابها لمواجهة الجشع والفوضي ومن يقوم بزيادة الأسعار على المواطنين.



ووجه أحمد موسي الشكر لكبار التجار والمستوردين وأصحاب السلاسل التجارية للتعاون مع المبادرات التي تبدأ من غد لخفض الأسعار.



وأوضح موسي أن هناك سعر استرشادي سيوضع للسلع، وهذا ليس تدخلا وسيوضع الحد الأدني والاقصي للربح لمنع أي احتكار .