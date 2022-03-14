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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقدم نار مشتعلة في العالم..تاريخ وأرقام

نيران
نيران

اكتشف البشر الأوائل كيفية استخدام النار منذ ما لا يقل عن مليون عام وصاغوا قصة حب دائمة للحضارة. اليوم، تتلاشى معظم ألسنة اللهب في حياتنا اليومية، وتستمر فقط طالما كان الفتيل في الشمعة أو جذوع الأشجار في الموقد. ولكن في جميع أنحاء العالم، اشتعلت حرائق مختلفة مكتفية ذاتيا لعدة قرون وحتى آلاف السنين. ومن بين كل هذه يا ترى ما هي أطول نار مشتعلة الى الآن؟

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ولتسليط الضوء على هذه المسألة نشر موقع "livescince" العلمي المتخصص تقريرا جاء فيه ان الحريق في جوهره يتكون من ثلاثة مكونات هي الوقود والأكسجين ومصدر الحرارة. وان الثلاثي يشكل مثلث النار. أي شيء قابل للاشتعال (من الخشب إلى الغطاء النباتي وحتى البنزين) يمكن أن يكون بمثابة وقود. مع الكمية المناسبة من الأكسجين، يمكن لمصدر الحرارة أن يؤدي إلى تفاعل احتراق يشعل هذه المواد.


تقول تينا بيل الأستاذ المساعد في علم بيئة الحرائق بجامعة سيدني بأستراليا "من الناحية النظرية، إذا لم تنفد جميع العوامل الثلاثة مطلقًا، فقد يستمر الحريق إلى الأبد. في شرق أستراليا كانت هذه المكونات الثلاثة قوية منذ عصور ما قبل التاريخ، ما أدى إلى أطول حريق معروف في العالم: حريق تحت جبل وينجين بنيو ساوث ويلز لمدة 5500 عام على الأقل؛ على الرغم من أن بعض علماء الجيولوجيا يشكون في ذلك. لكن يمكن أن يصل عمر الحريق إلى 500000 عام".


وتتصاعد سحب من دخان الكبريت من حريق تحت الأرض هاربة إلى السطح من خلال فتحات، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية والحياة البرية بنيو ساوث ويلز. إذ قامت الحرارة بفخر التربة القريبة من الأسفل وطلائها باللون الأحمر وتذبيل الغطاء النباتي لحوالى 53800 قدم مربع (0.5 هكتار) من محمية (بيرننغ ماونتين) الطبيعية.

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