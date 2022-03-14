طبيب بيراميدز: إصابة رمضان صبحي ستمنعه من خوض مباراة مصر والسنغال ..فيديو

سيغيب أسبوعين..

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لـ نادي بيراميدز، تطورات إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق.

وقال مصطفى المنيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "رمضان صبحي تعرض لإصابة بالركبة اليمنى، وأجرينا أشعة بالرنين وتبين أن الإصابة بسيطة".

وأضاف مصطفى المنيري "إصابة رمضان صبحي عبارة عن كدمة، وتجمع دموي بالعظام المحيطة بالركبة، والإصابة بسيطة ولكنه يغيب لمدة أسبوعين".

وتابع مصطفى المنيري "رمضان صبحي لن يلحق بـ مباراة مصر والسنغال المؤهلة لـ كأس العالم نتيجة الإصابة التي حدثت له".