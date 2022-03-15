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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القرش الأبيض.. قيمته السياحية مرتفعة ويعرض في الأسواق للأكل

اسماك القرش الأبيض
اسماك القرش الأبيض الصغيرة في أسواق مدينة العريش

أصبحت أسماك القرش الصغيرة، منافس لجميع الأنواع من الأسماك في محافظة  شمال سيناء،  وذلك  من خلال حركة البيع، بعد أن انتشرت اعداد كبيرة من اسماك القرش الأبيض الصغيرة  في أسواق مدينة العريش، ورغم أن أسماك القرش الأبيض، لها قيمة سياحية مرتفعة، إلا أنه يباع  في الأسواق للأكل.

 

حيث يتم بيع لحمها إلى الجمهور في الاسواق بسعر يبدا من 50 جنيها للكيلو ويصل إلى 75جنيها، بعد التشفية والتنظيف، كما انه يتم توريده الي الفنادق الكبيرة ليعد وجبات فييله ليقدم لنزلاء الفنادق الكبري بالقاهرة.

ويعتبر  الصيادون ، أن هذه الأعداد من أسماك القرش الأبيض هي مكسب عادوا به فائزين بعد رحلة صيد .. إلا أن التعدي على أسماك القرش يعتبر ممنوع بيئيا، وذلك لعدم تعرضة للانقراض  وهناك قوانين واتفاقيات تمنع صيد هذ النوعية من الأسماك.

انتهاك البيئة 

وتمثل عمليات صيد وتداول وبيع الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض خاصة أسماك القرش الأبيض الصغيرة، انتهاكا للبيئه البحرية  أصبح مشهد يومى تحت عين وبصر كافة الجهات المعنية، بل أصبح تداول تلك الانتهاكات والجرائم البيئية بفديوهات على السوشيال ميديا، نوع من التفاخر لعدم وجود عقاب أو ردع .

ويقول السيد ذكري صياد، إن موسم صيد أسماك القرش الصغيرة  بالسنار، يبدأ من شهر مارس وحتى شهر يونيه من كل عام ، حيث اظهر اعداد ليست قليلة في البحر المتوسط،  لذا يعتبر هذا الموسم  من المواسم المربحة للصياد ، حيث  يمكنك اصطياد أسماك القرش باوزان متفاوتة تصل الي نحو 50 كيلو السمكة الواحدة .

وقال إن المراكب الكبيرة  تستعين  عند السروح في البحر  باستخدام  اجهزة تكنولوجيا حديثة مثل ، جهاز ال"g p s " وذلك لتحديد موقع  تواجد الاسماك في البحر , وجهاز كشف الاسماك  ، وهو مخصص لبيان كميات الاسماك ونوعها ومكان تواجدها ، ويؤكد انه بدون هذه الاجهزة يصعب علي اي صياد العمل في البحر مع تطور الاجهزة واستخدام تقنيات حديثة في عمليات الصيد .

الاتزان البيئي

ومن جانبه.. قال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئه، ان أسماك القرش تلعب دورًا رئيسيًا في الاتزان البيئى حيث يعتبرها علماء الأحياء أهم الدلائل والمؤشرات للاتزان البيئى للبحار والمحيطات.

وقال إن هناك  قرارات بمنع الصيد والتداول والبيع لأسماك القرش، حيث وقعت  مصر اتفاقية دولية بحماية هذه الأسماك، إلّا أن هناك من يخالفها ويصطاد أعدادا كبيرة من أنواعها المختلفة في البحر  المتوسط والأحمر وخليج السويس، ويعرضها للبيع بحلقات الأسماك في عدة محافظات بأسعار تبدأ من 50 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن محميات البحر الأحمر، أجرت دراسة حول عدد السائحين الذين يزورون منطقة الأخوين للغطس مع اسماك القرش سنويا ورصد لعدد اسماك القرش بهذة المنطقة مع حساب متوسط تكلفة الرحلة لكل سائح.


وقدرت محميات البحر الأحمر القيمة السياحية لسمكة القرش الواحدة في جزيرة الأخوين بما يعادل 200 ألف دولار أمريكي.
وقد اشتهر موقع أسماك القرش ، علي الفيس بوك بتصوير منطقة الزعانف الظهرية لأسماك القرش التي تختلف من سمكة لأخرى، وتم تعريف نحو ألف سمكة عن طريق هذا البرنامج من أسماك قرش الابيض المحيطى في البحر الأحمر.
وحذر من تنامى ظاهرة الصيد لأسماك القرش وطرحها للبيع بالحلقات الشعبية لبيع الأسماك في عدة محافظات.

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