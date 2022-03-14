الأرصاد: انكسار موجة الطقس البارد الأربعاء ..والطقس يتحسن الخميس.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، إن موجة البرودة التي تشهدها مصر، ستنتهي يوم الأربعاء القادم، مؤكدا أنه بدءا من يوم الخميس سيعود الإستقرار في الأحوال الجوية

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه بدءا من يوم 21 مارس سينتهي فصل الشتاء، وسيبدأ فصل الربيع.

وتابع محمود شاهين، أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من ٦٠ إلى ٧٠ كم/ الساعة، فيما يصل ارتفاع الأمواج من ٣ إلى ٤ أمتار على محافظات السواحل الشمالية.

ويسود غدا الثلاثاء طقس بارد نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

أما جنوب سيناء فيسود طقس معتدل الحرارة وكذلك جنوب الصعيد، وشديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة المناطق.