مجلس الوزراء: المواطن يشعر بتراجع أسعار السلع مع مرور الوقت.. فيديو

قال نادر سعد متحدث مجلس الوزراء ،إن الحكومة تشعر بشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار مؤكدا أن الحكومة اتخذت اجراءات لمحاصرة وخفض أسعار السلع .

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى "،إن الأسعار تراجعت هذا الاسبوع ولو بصورة طفيفة مؤكدا أن ضخ السلع بكميات كبيرة وبأسعار ما قبل الأزمة ساهم في تراجع أسعارها.

وأوضح سعد ، أن التقارير الميدانية تؤكد ثبات أسعار بعض السلع وتراجع أخري ، مشيرا إلي أنه مع الوقت سيشعر المواطن بتراجع أسعار السلع ، مؤكدا أن الزيوت واللحوم تباع في منافذ الوزارات المختلفة بأسعار ما قبل الأزمة .



